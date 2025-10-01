Сибига потроллил Орбана из-за заявления о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Напомним, недавно Орбан рассказал, что Венгрия отказывается входить в одни организации с Украиной, включая НАТО и ЕС. Он заявил о необходимости создания стратегического альянса с Украиной вместо включения ее в существующие союзы.

"Венгры не хотели бы принадлежать к тому же интеграционному формату, даже военному, как НАТО, или политико-экономическому, как Европейский союз, вместе с украинцами", - сообщил он.

Блокирование вступления Украины в ЕС

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может найти поддержку в своем нежелании поддерживать вступление Украины в ЕС. В частности, речь идет о французском лидере Эммануэле Макроне.

Кроме того, Евросоюз обсуждает временный обход венгерского вето на переговорах о вступлении. Еврокомиссия предложила скорректировать правила и даже без формального решения начать техническую работу по нескольким кластерам.

Такой шаг позволит продвигать реформы и сближение законодательства Украины и Молдовы с европейскими нормами.

Ранее РБК-Украина писало, что, согласно данным Евробарометра за весну 2025 года, 60% жителей европейских стран одобряют предоставление ЕС статуса кандидата Украине. В то же время 34% респондентов выступили против.