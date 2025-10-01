RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Сибига потроллил Орбана из-за заявления о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Фото: Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Венгрии, которая не желает принадлежать к организациям совместно с Украиной, придется выйти из десятков интеграционных форматов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети X.

Глава МИД в ответ на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана напомнил, что существует много интеграционных форматов, в которые венгры и украинцы уже включены вместе.

"ООН, Совет Европы, ВТО, МВФ, ЦЕИ, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, ФАО и десятки других. Итак, Венгрия намерена выйти из них всех, не так ли?", - говорится в публикации Сибиги.

 

Напомним, недавно Орбан рассказал, что Венгрия отказывается входить в одни организации с Украиной, включая НАТО и ЕС. Он заявил о необходимости создания стратегического альянса с Украиной вместо включения ее в существующие союзы.

"Венгры не хотели бы принадлежать к тому же интеграционному формату, даже военному, как НАТО, или политико-экономическому, как Европейский союз, вместе с украинцами", - сообщил он.

Блокирование вступления Украины в ЕС

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может найти поддержку в своем нежелании поддерживать вступление Украины в ЕС. В частности, речь идет о французском лидере Эммануэле Макроне.

Кроме того, Евросоюз обсуждает временный обход венгерского вето на переговорах о вступлении. Еврокомиссия предложила скорректировать правила и даже без формального решения начать техническую работу по нескольким кластерам.

Такой шаг позволит продвигать реформы и сближение законодательства Украины и Молдовы с европейскими нормами.

Ранее РБК-Украина писало, что, согласно данным Евробарометра за весну 2025 года, 60% жителей европейских стран одобряют предоставление ЕС статуса кандидата Украине. В то же время 34% респондентов выступили против.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаВенгрияВиктор ОрбанАндрей Сибига