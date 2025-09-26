Сибіга поставив Сійярто на місце після випаду на адресу Зеленського

Очільник МЗС України заявив про "лицемірство та моральну деградацію" угорського уряду.

"Ми починаємо бачити багато речей, Петере, включаючи лицемірство та моральну деградацію вашого уряду, відкриту та приховану діяльність проти України та решти Європи, служіння Кремлю як лакеї", - йдеться у дописі Сибіги.

Він додав, що жодні нападки угорських посадовців на президента України "не змінять того, що бачимо ми і всі інші".