Сибига поставил Сийярто на место после выпада в адрес Зеленского

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко ответил Владимиру Зеленскому на венгерские дроны над Украиной.

"Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он даже видит призраков", - написал он.

Венгерские дроны над Украиной

Отметим, Венгрия могла следить за украинской оборонной промышленностью с помощью разведывательных беспилотников.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", - сообщил Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Шпионы Венгрии на Закарпатье

Ранее РБК-Украина писало, что сотрудники СБУ разоблачили венгерских разведчиков на Закарпатье. Это произошло 9 мая.

Они собирали информацию относительно защищенности Закарпатской области - разведывали слабые места региона в наземной и воздушной обороне.