Сибига поставил Сийярто на место после выпада в адрес Зеленского

Министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто следует воздержаться от резких комментариев в адрес президента Владимира Зеленского после появления венгерских дронов над Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы украинского МИД Андрея Сибиги в X.
Глава МИД Украины заявил о "лицемерии и моральной деградации" венгерского правительства.
"Мы начинаем видеть много вещей, Петер, включая лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и скрытую деятельность против Украины и остальной Европы, служение Кремлю как лакеи", - говорится в публикации Сибиги.
Он добавил, что никакие нападки венгерских чиновников на президента Украины "не изменят того, что видим мы и все остальные".
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко ответил Владимиру Зеленскому на венгерские дроны над Украиной.
"Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он даже видит призраков", - написал он.
Отметим, Венгрия могла следить за украинской оборонной промышленностью с помощью разведывательных беспилотников.
"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", - сообщил Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Ранее РБК-Украина писало, что сотрудники СБУ разоблачили венгерских разведчиков на Закарпатье. Это произошло 9 мая.
Они собирали информацию относительно защищенности Закарпатской области - разведывали слабые места региона в наземной и воздушной обороне.