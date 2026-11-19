Реакція Сибіги на атаку РФ

Через удар російського дрона по Києву його уламки впали на територію МЗС, каже Сибіга. За словами міністра, їх дипломати додадуть до свого музею.

Фото: уламки російського дрона на території МЗС України (x.com/andrii_sybiha)

Також Сибіга звернувся до російських терористів з гарно відомим всьому світу закликом.

"А до російських терористів наша дипломатична служба має просте, недипломатичне послання: слідуйте за російським військовим кораблем, покидьки. Ви ніколи не залякаєте українську дипломатію", - запевнив він.