Реакция Сибиги на атаку РФ

Из-за удара российского дрона по Киеву его обломки упали на территорию МИД, говорит Сибига. По словам министра, их дипломаты добавят в свой музей.

Фото: обломки российского дрона на территории МИД Украины (x.com/andrii_sybiha)

Также Сибига обратился к российским террористам с хорошо известным всему миру призывом.

"А к российским террористам наша дипломатическая служба имеет простое, недипломатическое послание: следуйте за российским военным кораблем, ублюдки. Вы никогда не запугаете украинскую дипломатию", - заверил он.