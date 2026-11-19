Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його соцмережу X .

"Ми розслідуємо, що саме сталося. Зараз нашим пріоритетом є благополуччя наших співробітників", - наголосив Том Берендсен.

За словами очільника нідерландського МЗС, внаслідок інциденту ніхто зі співробітників посольства не постраждав.

Нагадаємо, що в четвер, 19 листопада, російські війська вдарили безпілотниками по Києву. Внаслідок атаки у трьох районах столиці впали уламки, на Подолі загорілися квартири, а також відомо про одну постраждалу.

Крім того, у ніч проти 17 листопада росіяни атакували балістикою Північний та Південний мости Києва. Через влучання об'єкти зазнали пошкоджень, рух транспорту по обох переправах перекрили, а в кількох районах міста спалахнули пожежі на складах та постраждала людина.