Сибіга про початок вступних переговорів: ЄС не може бути заручником політики Угорщини

Угорщина блокує шлях України до ЄС

Нагадаємо, Україна не може почати переговори про вступ до Євросоюзу через те, що Угорщина наклала своє вето на відповідне рішення. А в Євросоюзі питання, які стосуються зовнішньої політики, зокрема питань розширення, мають ухвалюватися одноголосно.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан провів серед угорців опитування про членство України. Він стверджує, що абсолютна більшість громадян Угорщини нібито проти вступу України до ЄС.

Орбан також фантазував, що якщо Україна опиниться в ЄС, це призведе до краху угорської економіки.

Нещодавно глава угорського уряду запропонував, щоб ЄС знайшов для України альтернативу членству. Йдеться про "стратегічне партнерство".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь наголосив, що Україна хоче бути частиною ЄС і не приймає жодних альтернативних рішень.

Також він звернув увагу, що Орбан своїм вето проти України фактично допомагає російському диктатору Володимиру Путіну.