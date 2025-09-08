Сибіга планує візит до Угорщини, - Sky News

Напружені відносини між Україною та Угорщиною

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан з самого початку війти Росії проти України займає проросійську позицію. Угорщина блокує допомогу Києву та відмовляється підтримувати санкції проти РФ.

Також Будапешт блокує вступ України до Євросоюзу

За словами президента України Володимира Зеленського, така позиція Угорщини дійсно виглядає дивною на тлі того, що навіть Росія фактично змирилася з євроінтеграцією України.

Тим часом в Будапешті заявили, що їм байдуже на позицію Москви, а блокувати вступ України до ЄС вони не перестануть.

Водночас сам Орбан заявив, що Угорщина не є антиукраїнською державою і хоче майбутнього для України. Також він вважає, що обговорення гарантій безпеки для України мають проходити з Росією, а не з США.

Також Угорщина обурена через українські обстріли нафтопроводу "Дружба". Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав удари по "Дружбі" так званим замахом на енергобезпеку своєї країни.