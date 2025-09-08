Сибига планирует визит в Венгрию, - Sky News

Напряженные отношения между Украиной и Венгрией

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с самого начала войны России против Украины занимает пророссийскую позицию. Венгрия блокирует помощь Киеву и отказывается поддерживать санкции против РФ.

Также Будапешт блокирует вступление Украины в Евросоюз

По словам президента Украины Владимира Зеленского, такая позиция Венгрии действительно выглядит странной на фоне того, что даже Россия фактически смирилась с евроинтеграцией Украины.

Между тем в Будапеште заявили, что им безразлична позиция Москвы, а блокировать вступление Украины в ЕС они не перестанут.

В то же время сам Орбан заявил, что Венгрия не является антиукраинским государством и хочет будущего для Украины. Также он считает, что обсуждение гарантий безопасности для Украины должны проходить с Россией, а не с США.

Также Венгрия возмущена из-за украинских обстрелов нефтепровода "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал удары по "Дружбе" так называемым покушением на энергобезопасность своей страны.