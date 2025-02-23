Сибіга після нічної атаки згадав про США: не називати Росію агресором не змінює фактів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав подивитись на дії Росії на тлі повідомлень про те, що США відмовляються назвати РФ агресором у резолюціях ООН та G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в X (Twitter).

Глава МЗС нагадав, що в ніч на 23 лютого Росія випустила по Україні рекордні 267 дронів, націлених на цивільних та критичну інфраструктуру.

Сибіга розкритикував намагання умиротворювати Росію і прохання не називати її агресором у війні.

"Це свідчить про те, що уникання називати Росію агресором не змінює того факту, що вона ним є. Ніхто не повинен вірити словам Путіна. Натомість подивіться на його дії", - написав він.