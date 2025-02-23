Сибіга після нічної атаки згадав про США: не називати Росію агресором не змінює фактів
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав подивитись на дії Росії на тлі повідомлень про те, що США відмовляються назвати РФ агресором у резолюціях ООН та G7.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в X (Twitter).
Глава МЗС нагадав, що в ніч на 23 лютого Росія випустила по Україні рекордні 267 дронів, націлених на цивільних та критичну інфраструктуру.
Сибіга розкритикував намагання умиротворювати Росію і прохання не називати її агресором у війні.
"Це свідчить про те, що уникання називати Росію агресором не змінює того факту, що вона ним є. Ніхто не повинен вірити словам Путіна. Натомість подивіться на його дії", - написав він.
"Слабкі" резолюції США
Нагадаємо, днями західні ЗМІ повідомили, що США вперше виступили проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві країн G7. Її готували до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.
Також, як повідомляло Reuters, США вперше з початку війни не будуть співавторами резолюції ООН щодо війни України. Пізніше Вашингтон запропонував свій варіант резолюції, значно слабший за змістом, де фактично не називають РФ агресором.
За даними видання The Washington Post, США попросили Україну відкликати резолюцію ООН і замінити її слабшою версією.
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