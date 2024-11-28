Сибіга після масованої атаки РФ: Путіна потрібно силою змусити до миру

Нова масована атака ворога свідчить, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру. Його потрібно силою змусили до миру.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його X (Twitter).
Сибіга прокоментував чергову ракетну та дронову атаку Росії, яка була спрямована на українську енергосистему і спричинила перебої з електроенергією по всій Україні.
"Путін не хоче миру. Ми повинні силою змусити його до миру", - зазначив глава МЗС.
Міністр наголосив на необхідності зміцнити повітряний щит України, посилити далекобійність ЗСУ та санкції проти російської воєнної машини.
У четвер, 28 листопада, росіяни завдали нового масованого удару по Україні. Окупанти випустили 91 ракету різного типу та 97 дронів. Сили ППО знищили 79 ракет та 35 безпілотників. Ще 62 ворожих безпілотники були локаційно втрачені.
Це була 11 атака ворога, спрямована на українську енергетику, з початку року. На тлі масованого обстрілу в Україні запровадили аварійні відключення світла.
Були атаковані об'єкти енергетики у Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Київській областях. Внаслідок атаки є поранені.
Детальніше про наслідки масованого обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.
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