Сибіга після масованої атаки РФ: Путіна потрібно силою змусити до миру

Сибіга прокоментував чергову ракетну та дронову атаку Росії, яка була спрямована на українську енергосистему і спричинила перебої з електроенергією по всій Україні.

"Путін не хоче миру. Ми повинні силою змусити його до миру", - зазначив глава МЗС.

Міністр наголосив на необхідності зміцнити повітряний щит України, посилити далекобійність ЗСУ та санкції проти російської воєнної машини.