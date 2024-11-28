Сибига после массированной атаки РФ: Путина нужно силой принудить к миру

Обстрел Украины

В четверг, 28 ноября, россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 91 ракету разного типа и 97 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 ракет и 35 беспилотников. Еще 62 вражеских беспилотника были локационно потеряны.

Это была 11 атака врага, направленная на украинскую энергетику, с начала года. На фоне массированных обстрелов в Украине ввели аварийные отключения света.

Были атакованы объекты энергетики во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Киевской областях. В результате атаки есть раненые.

Детальнее о последствиях массированного обстрела - в материале РБК-Украина.

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