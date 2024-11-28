Сибіга після масованої атаки РФ: Путіна потрібно силою змусити до миру

Нова масована атака ворога свідчить, що російський диктатор Володимир Путін не хоче миру. Його потрібно силою змусили до миру.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його X (Twitter).

Сибіга прокоментував чергову ракетну та дронову атаку Росії, яка була спрямована на українську енергосистему і спричинила перебої з електроенергією по всій Україні.

"Путін не хоче миру. Ми повинні силою змусити його до миру", - зазначив глава МЗС.

Міністр наголосив на необхідності зміцнити повітряний щит України, посилити далекобійність ЗСУ та санкції проти російської воєнної машини.