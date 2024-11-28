Сибига после массированной атаки РФ: Путина нужно силой принудить к миру

Новая массированная атака врага свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира. Его нужно силой принудить к миру.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его X (Twitter).

Сибига прокомментировал очередную ракетную и дроновую атаку России, которая была направлена на украинскую энергосистему и повлекла за собой перебои с электроэнергией по всей Украине. "Путин не хочет мира. Мы должны силой принудить его к миру", - отметил глава МИД. Министр отметил необходимость укрепить воздушный щит Украины, усилить дальнобойность ВСУ и санкции против российской военной машины.