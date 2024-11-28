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Сибига после массированной атаки РФ: Путина нужно силой принудить к миру

Киев, Четверг 28 ноября 2024 11:52
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Сибига после массированной атаки РФ: Путина нужно силой принудить к миру Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Новая массированная атака врага свидетельствует о том, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира. Его нужно силой принудить к миру.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его X (Twitter).

Сибига прокомментировал очередную ракетную и дроновую атаку России, которая была направлена на украинскую энергосистему и повлекла за собой перебои с электроэнергией по всей Украине.

"Путин не хочет мира. Мы должны силой принудить его к миру", - отметил глава МИД.

Министр отметил необходимость укрепить воздушный щит Украины, усилить дальнобойность ВСУ и санкции против российской военной машины.

Обстрел Украины

В четверг, 28 ноября, россияне нанесли новый массированный удар по Украине. Оккупанты выпустили 91 ракету разного типа и 97 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 ракет и 35 беспилотников. Еще 62 вражеских беспилотника были локационно потеряны.

Это была 11 атака врага, направленная на украинскую энергетику, с начала года. На фоне массированных обстрелов в Украине ввели аварийные отключения света.

Были атакованы объекты энергетики во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Киевской областях. В результате атаки есть раненые.

Детальнее о последствиях массированного обстрела - в материале РБК-Украина.

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