Сибіга підтвердив термінове засідання Радбезу ООН через атаки РФ: чого очікує Україна

Радбез ООН завтра, 20 червня, збереться на термінове засідання через останню хвилю атак Росії на Україну. Члени Радбезу мають продемонструвати свою позицію щодо таких ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X.

За його словами, засідання Радбезу ООН відбудеться у відповідь на останню хвилю і жорстоких ударів Росії по Україні.

"Ми очікуємо від членів РБ ООН принципової позиції щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед мирного населення. Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора і зміцнення України, включно з додатковими можливостями ППО", - додав Сибіга.

Очільник МЗС нагадав, що минуло вже 100 днів відтоді, як Україна погодилася на пропозицію США повністю припинити вогонь із Росією. Це могло б прокласти шлях до мирного процесу. Але Москва продовжує відкидати таку ініціативу і посилює терор проти цивільних.

"Тільки тиск може змусити Росію обрати мир замість війни", - звернув увагу міністр.

Сибіга наголосив, що агресія Росії проти України залишається загрозою для глобальної стабільності.

"Безпека Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана, оскільки режими в Москві, Тегерані та Пхеньяні працюють спільно, щоб зруйнувати міжнародний мир і безпеку. Ми повинні залишатися єдиними і працювати разом, щоб протистояти цим загрозам", - уточнив він.