Сибига подтвердил срочное заседание Совбеза ООН из-за атак РФ: чего ожидает Украина
Совбез ООН завтра, 20 июня, соберется на срочное заседание из-за последней волны атак России на Украину. Члены Совбеза должны продемонстрировать свою позицию по таким ударам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X.
По его словам, заседание Совбеза ООН состоится в ответ на последнюю волну и жестоких ударов России по Украине.
"Мы ожидаем от членов СБ ООН принципиальной позиции в отношении российских ударов, приведших к многочисленным жертвам среди мирного населения. Мы требуем четких сигналов о необходимости усиления давления на агрессора и укрепления Украины, включая дополнительные возможности ПВО", - добавил Сибига.
Глава МИД напомнил, что прошло уже 100 дней с того момента, как Украина согласилась на предложение США полностью прекратить огонь с Россией. Это могло бы проложить путь к мирному процессу. Но Москва продолжает отвергать такую инициативу и усиливает террор против гражданских.
"Только давление может заставить Россию выбрать мир вместо войны", - обратил внимание министр.
Сибига подчеркнул, что агрессия России против Украины остается угрозой для глобальной стабильности.
"Безопасность Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона напрямую связана, поскольку режимы в Москве, Тегеране и Пхеньяне работают сообща, чтобы разрушить международный мир и безопасность. Мы должны оставаться едиными и работать вместе, чтобы противостоять этим угрозам", - уточнил он.
Удар России по Киеву
Напомним, в ночь на 17 июня российские оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами.
В Соломенском районе Киева из-за атаки россиян была частично разрушена девятиэтажка. Баллистическая ракета пробила все этажи сверху донизу.
В результате такой атаки в этом доме погибли 23 человека. Также было много раненых.
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