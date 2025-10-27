Сибига подтвердил, что Виткоффа пригласили в Украину

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном брифинге с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной.

Он добавил, что для "американских союзников не нужно дополнительного приглашения, потому что оно всегда остается открытым".

"Украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Уиткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей", - сообщил Сибига.

Что предшествовало

Напомним, 29 августа украинская делегация провела встречу в Нью-Йорке со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Во время переговоров ему предложили в ближайшее время посетить Украину.

Как рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, они обсуждали продвижение реальной дипломатии для завершения войны РФ против Украины, а также обеспечение всех договоренностей между Киевом и Вашингтоном.

Ранее Уиткофф неоднократно посещал Россию, в частности в августе этого года, когда встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Этот визит стал уже пятым со времени возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В октябре президент США Дональд Трамп рассказал, что его спецпредставитель Стив Уиткофф, когда ехал на переговоры к Путину, мало знал о России, самом Путине и политике в целом. И встреча между ними вместо запланированных 20 минут длилась аж 5 часов.

Больше о роли спецпредставителя Уиткоффа в урегулировании войны в Украине, - читайте в материале РБК-Украина.