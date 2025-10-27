ua en ru
Сибига подтвердил, что Виткоффа пригласили в Украину

Понедельник 27 октября 2025 13:44
Сибига подтвердил, что Виткоффа пригласили в Украину Фото: Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф получил приглашение посетить Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместном брифинге с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной.

"Украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Уиткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей", - сообщил Сибига.

Он добавил, что для "американских союзников не нужно дополнительного приглашения, потому что оно всегда остается открытым".

Что предшествовало

Напомним, 29 августа украинская делегация провела встречу в Нью-Йорке со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Во время переговоров ему предложили в ближайшее время посетить Украину.

Как рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, они обсуждали продвижение реальной дипломатии для завершения войны РФ против Украины, а также обеспечение всех договоренностей между Киевом и Вашингтоном.

Ранее Уиткофф неоднократно посещал Россию, в частности в августе этого года, когда встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Этот визит стал уже пятым со времени возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В октябре президент США Дональд Трамп рассказал, что его спецпредставитель Стив Уиткофф, когда ехал на переговоры к Путину, мало знал о России, самом Путине и политике в целом. И встреча между ними вместо запланированных 20 минут длилась аж 5 часов.

Больше о роли спецпредставителя Уиткоффа в урегулировании войны в Украине, - читайте в материале РБК-Украина.

