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Сибіга обурився привітаннями країн до "дня Росії": було неприємно

Четвер 12 червня 2025 16:51
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Сибіга обурився привітаннями країн до "дня Росії": було неприємно Фото: Андрій Сибіга, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Деякі країни сьогодні, 12 червня, публічно привітали Росію з її національним святом. Стосовно агресора такі жести неприпустимі.

Як передає РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив перед початком засідання у форматі "Веймар Плюс".

"Мені, як міністру воюючої країни, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора, які публічно вітали Росію з національним святом. Не може бути жодного винагородження агресії. Не може бути жодного винагородження країни-агресора", - наголосив глава МЗС.

Сибіга уточнив, що має повне моральне право висловлювати своє невдоволення. Позавчора він разом зі своїм литовським колегою Кястутісом Будрісом був у Херсоні, який розташований за 13 кілометрів від лінії фронту.

"Я на власні очі разом із литовським колегою побачив, що таке російський терор. Це відповідь Росії на всі мирні пропозиції - ескалація і посилення терору, спроба нас залякати", - наголосив він.

Привітання США

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, держсекретар США Марко Рубіо опублікував привітання з "днем Росії".

У привітанні глава Держдепу розповів про відданість підтримці російського народу.

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