Сибіга обурився привітаннями країн до "дня Росії": було неприємно

Деякі країни сьогодні, 12 червня, публічно привітали Росію з її національним святом. Стосовно агресора такі жести неприпустимі.

Як передає РБК-Україна , про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив перед початком засідання у форматі "Веймар Плюс".

"Мені, як міністру воюючої країни, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора, які публічно вітали Росію з національним святом. Не може бути жодного винагородження агресії. Не може бути жодного винагородження країни-агресора", - наголосив глава МЗС.

Сибіга уточнив, що має повне моральне право висловлювати своє невдоволення. Позавчора він разом зі своїм литовським колегою Кястутісом Будрісом був у Херсоні, який розташований за 13 кілометрів від лінії фронту.

"Я на власні очі разом із литовським колегою побачив, що таке російський терор. Це відповідь Росії на всі мирні пропозиції - ескалація і посилення терору, спроба нас залякати", - наголосив він.