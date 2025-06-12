Держсекретар США Рубіо опублікував привітання з Днем Росії

Державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо привітав росіян від "американського народу" з так званим "Днем Росії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту США.

"Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити бажання Сполучених Штатів конструктивно співпрацювати з Російською Федерацією для досягнення тривалого миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме розвитку більш взаємовигідних відносин між нашими країнами", - додав він.

У привітанні Рубіо заявив, що Штати "залишаються відданими підтримці російського народу, який продовжує будувати своє прагнення до кращого майбутнього".

Спроби США зупинити війну в Україні

Протягом останніх місяців США провели низку окремих зустрічей з представниками Росії та України з метою врегулювання повномасштабної війни. Під час однієї із зустрічей Вашингтон запропонував Києву введення повного припинення вогню, що Україна одразу підтримала. Натомість у Кремлі почали скиглити й висувати власні умови.

Після цього Росія ініціювала низку так званих "перемир'їв" на фронті, втім, жодного разу не дотримувалась режиму припинення вогню та продовжувала нічні обстріли території України.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, диктатор Володимир Путін веде переговори з Україною тільки через загрозу нових санкцій.

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