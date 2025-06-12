Сибига возмутился поздравлениями стран ко "дню России": было неприятно

Некоторые страны сегодня, 12 июня, публично поздравили Россию с ее национальным праздником. По отношению к агрессору такие жесты недопустимы.

Как передает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил перед началом заседания в формате "Веймар Плюс".

"Мне, как министру воюющей страны, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора, которые публично поздравляли Россию с национальным праздником. Не может быть никакого вознаграждения агрессии. Не может быть никакого вознаграждения страны-агрессора", - подчеркнул глава МИД.

Сибига уточнил, что имеет полное моральное право выражать свое недовольство. Позавчера он вместе со своим литовским коллегой Кястутисом Будрисом был в Херсоне, который находится в 13 километрах от линии фронта.

"Я воочию вместе с литовским коллегой увидел, что такое российский террор. Это ответ России на все мирные предложения - эскалация и усиление террора, попытка нас запугать", - подчеркнул он.