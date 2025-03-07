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Сибіга обговорив з Рубіо майбутню зустріч у Саудівській Аравії

Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів дзвінок з держсекретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорювали плани на майбутню зустріч у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в соцмережі X.

"У мене була конструктивна розмова з держсекретарем США Марко Рубіо. Ми обговорили майбутню зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії", - написав український міністр.

Він підкреслив, що Україна хоче завершення війни. І для міцного миру необхідною умовою є лідерство США.

Також, за словами Сибіги, він обговорив з Рубіо шляхи двосторонньої співпраці між країнами.

Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, учора, 6 березня, президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня українська делегація проведе зустріч з американською в Саудівській Аравії.

За словами радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца, на зустрічі планується обговорювати рамку мирної угоди між Україною і Росією.

Водночас джерела РБК-Україна розповіли, що українську делегацію очолить керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. До складу американської делегації увійдуть держсекретар США Марко Рубіо, Волтц і спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Речник МЗС України Георгій Тихий сьогодні розповів, що участь росіян у зустрічі між Україною і США не планується.

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Сполучені Штати АмерикиСаудівська АравіяМирні переговориВійна в Україні