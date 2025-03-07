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Сибига обсудил с Рубио предстоящую встречу в Саудовской Аравии

Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел звонок с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсуждали планы на предстоящую встречу в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в соцсети X.

"У меня был конструктивный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Мы обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии", - написал украинский министр. 

Он подчеркнул, что Украина хочет завершения войны. И для прочного мира необходимым условием является лидерство США. 

Также, по словам Сибиги, он обсудил с Рубио пути двустороннего сотрудничества между странами. 

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, вчера, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе украинская делегация проведет встречу с американской в Саудовской Аравии.

По словам советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, на встрече планируется обсуждать рамку мирного соглашения между Украиной и Россией.

При этом источники РБК-Украина рассказали, что украинскую делегацию возглавит руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. В состав американской делегации войдут госсекретарь США Марко Рубио, Уолтц и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий сегодня рассказал, что участие россиян во встрече между Украиной и США не планируется.

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