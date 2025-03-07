Сибига обсудил с Рубио предстоящую встречу в Саудовской Аравии

"У меня был конструктивный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Мы обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии", - написал украинский министр.

Он подчеркнул, что Украина хочет завершения войны. И для прочного мира необходимым условием является лидерство США.

Также, по словам Сибиги, он обсудил с Рубио пути двустороннего сотрудничества между странами.