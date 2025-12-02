ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Сибіга про нові погрози Путіна: він не планує завершувати війну

Вівторок 02 грудня 2025 20:50
Сибіга про нові погрози Путіна: він не планує завершувати війну Фото: голова МЗС України Андрій Сибіга (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що російський диктатор Володимир Путін послідовно робить заяви, які свідчать про його небажання припиняти війну в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга в соціальній мережі Х.

За словами Сибіги, ось уже два дні поспіль Путін послідовно робить заяви, які свідчать про його небажання припиняти агресію проти українців.

Так, напередодні Путін публічно заявив, що готовий "боротися протягом зими", а вже сьогодні почав погрожувати морським портам та свободі судноплавства, зокрема Одесі.

Український дипломат наголосив, що ці погрози особливо показові на тлі того, що президент США Дональд Трамп раніше говорив про Одесу "з великою теплотою".

Андрій Сибіга підкреслив, що Росія повинна негайно припинити кровопролиття, яке сама ж розв’язала. Якщо ж Путін продовжить ігнорувати вимоги міжнародної спільноти та "знову плюне світові в обличчя", наслідки мають бути неминучими.

"Росія повинна припинити марнувати час світу, який має бути часом миру", - зазначив дипломат.

Крім того, Сибіга акцентував увагу на тому, що Україна, США та європейські партнери "багато працювали і досягли важливого прогресу" в переговорах щодо умов справедливого миру. Тепер, за словами глави МЗС, світ має чинити тиск на Москву, аби змусити країну-агресора завершити розпочату війну.

"Настав час змусити джерело війни в Москві покласти їй край", - підсумував Сибіга.

Нагадаємо, у вівторок, 2 грудня, перед зустріччю з спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом російський диктатор заявив про готовність РФ воювати з Європою. За його словами, "не може бути жодних сумнівів" у боєздатності РФ.

В свою чергу зараз американські чиновники активно контактують як з Україною, так і з Росією для того, щоб узгодити умови щодо завершення війни.

Детальніше про те, звідки взявся мирний план США і що про нього говорили в Україні, США і РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Володимир Путін Андрій Сибіга Мирні переговори Війна в Україні
