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Сибіга про нічну атаку на Україну: Путін "відсвяткував" 50 років Гельсінського акту

Четвер 31 липня 2025 13:44
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Сибіга про нічну атаку на Україну: Путін "відсвяткував" 50 років Гельсінського акту Фото: наслідки атаки РФ 31 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що нічні удари РФ по Україні, 31 липня, є способом, яким російський диктатор Володимир Путін "святкує" 50-ту річницю Гельсінського Заключного акту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ України.

Так, під час виступу на міжнародній конференції "Гельсінкі+50" Сибіга зробив заяву.

"Бомбардування України сьогодні вночі - це спосіб Путіна "відсвяткувати" 50-ту річницю Гельсінського Заключного акту. Ми маємо захистити наші фундаментальні принципи, знайти інструменти для їх дотримання та зробити ОБСЄ більш функціональною", - наголосив він.

Гельсінський Заключний акт

Документ був підписаний 1 серпня 1975 року в столиці Фінляндії представниками 35 країн, зокрема всіх європейських держав (крім Албанії), а також США, Канади та СРСР.

Це ключовий міжнародний документ періоду розрядки Холодної війни, який заклав основу для створення Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Акт містив принципи, які мали регулювати відносини між державами: повага до суверенітету, невтручання у внутрішні справи, непорушність кордонів, мирне врегулювання суперечок, повага до прав людини та основних свобод, а також право народів на самовизначення.

Документ складався з трьох основних напрямів, що стосувалися безпеки в Європі, економічної та науково-технічної співпраці, а також гуманітарних питань, включаючи права людини, свободу слова й пересування.

Хоча акт не мав обов’язкової юридичної сили, він став важливим політичним зобов’язанням для держав-учасниць.

Для України, яка на момент підписання була частиною СРСР, Гельсінський акт став основою для захисту свого суверенітету після здобуття незалежності.

Саме на його принципах держава нині базує аргументи у міжнародній боротьбі проти російської агресії.

Обстріл України 31 липня

Росія завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Києву у ніч на 31 липня. Найсильніше постраждали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський і Шевченківський райони столиці.

Зокрема, у Святошинському районі прямим влучанням ракети повністю зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку.

За останніми даними, внаслідок атаки постраждали щонайменше 124 людини.

Також підтверджено загибель 8 осіб, однак ця цифра може зрости - рятувальники продовжують працювати на місті влучання, і під завалами можуть залишатися люди.

Загалом противник використав 309 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів. Також росіяни випустили 8 крилатих ракет Іскандер-К із Курської області, з яких тільки три було збито. У Києві було зафіксовано 5 прямих влучань.

Існує ймовірність застосування реактивних дронів, які важко перехоплювати через їхню швидкість.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Андрій Сибіга Війна в Україні
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