Сибига о ночной атаке на Украину: Путин "отпраздновал" 50 лет Хельсинкского акта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел Украины.

"Бомбардировка Украины сегодня ночью - это способ Путина "отпраздновать" 50-ю годовщину Хельсинкского Заключительного акта. Мы должны защитить наши фундаментальные принципы, найти инструменты для их соблюдения и сделать ОБСЕ более функциональной", - подчеркнул он.

Так, во время выступления на международной конференции "Хельсинки+50" Сибига сделал заявление.

Хельсинкский Заключительный акт

Документ был подписан 1 августа 1975 года в столице Финляндии представителями 35 стран, в том числе всех европейских государств (кроме Албании), а также США, Канады и СССР.

Это ключевой международный документ периода разрядки Холодной войны, который заложил основу для создания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Акт содержал принципы, которые должны были регулировать отношения между государствами: уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, нерушимость границ, мирное урегулирование споров, уважение прав человека и основных свобод, а также право народов на самоопределение.

Документ состоял из трех основных направлений, касающихся безопасности в Европе, экономического и научно-технического сотрудничества, а также гуманитарных вопросов, включая права человека, свободу слова и передвижения.

Хотя акт не имел обязательной юридической силы, он стал важным политическим обязательством для государств-участников.

Для Украины, которая на момент подписания была частью СССР, Хельсинкский акт стал основой для защиты своего суверенитета после обретения независимости.

Именно на его принципах государство сейчас базирует аргументы в международной борьбе против российской агрессии.

Обстрел Украины 31 июля

Россия нанесла очередной массированный удар дронами и ракетами по Киеву в ночь на 31 июля. Сильнее всего пострадали Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы столицы.

В частности, в Святошинском районе прямым попаданием ракеты полностью разрушен подъезд многоэтажного дома.

По последним данным, в результате атаки пострадали по меньшей мере 124 человека.

Также подтверждена гибель 8 человек, однако эта цифра может возрасти - спасатели продолжают работать на месте попадания, и под завалами могут оставаться люди.

В целом противник использовал 309 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов. Также россияне выпустили 8 крылатых ракет Искандер-К из Курской области, из которых только три были сбиты. В Киеве было зафиксировано 5 прямых попаданий.

Существует вероятность применения реактивных дронов, которые трудно перехватывать из-за их скорости.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.