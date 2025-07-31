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Значно більше ста: кількість постраждалих від удару РФ по Києву знову зросла

Четвер 31 липня 2025 13:20
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Значно більше ста: кількість постраждалих від удару РФ по Києву знову зросла Фото: кількість постраждалих від удару РФ по Києву знову зросла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Кількість постраждалих від комбінованого обстрілу росіян по Києву сьогодні уночі, 31 липня, зросло до 124.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"За оновленими даними, постраждалими від нічної атаки росіян стали 124 людини. Поранені отримують необхідну допомогу. Рятувальна операція триває", - зазначив Ткаченко.

Він також повідомив, що наразі відомо про 8 загиблих від нічного удару росіян по Києву.

"Внаслідок удару по цьому будинку вже шестеро загиблих, а разом по Києву – 8", - підкреслив начальник КМВА.

Удар по Києву вночі 31 липня

У ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, використавши ракети та дрони-камікадзе. Найбільших руйнувань зазнали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський та Шевченківський райони.

У Святошинському районі прямим влучанням ракети повністю зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку. З-під завалів досі продовжують діставати постраждалих. На місці удару працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби.

Загалом внаслідок обстрілу постраждали понад 100 об’єктів, серед яких не лише житлові будинки, а й навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та університет. Частина вулиць і проспектів залишаються перекритими.

За попередніми даними, під час обстрілу росіяни випустили понад 300 дронів і щонайменше 8 ракет. Сили ППО працювали, однак частина ворожих цілей прорвалася, завдавши значних руйнувань. Існує ймовірність застосування реактивних дронів, які важко перехоплювати через їхню швидкість.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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