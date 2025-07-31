Значно більше ста: кількість постраждалих від удару РФ по Києву знову зросла
Кількість постраждалих від комбінованого обстрілу росіян по Києву сьогодні уночі, 31 липня, зросло до 124.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
"За оновленими даними, постраждалими від нічної атаки росіян стали 124 людини. Поранені отримують необхідну допомогу. Рятувальна операція триває", - зазначив Ткаченко.
Він також повідомив, що наразі відомо про 8 загиблих від нічного удару росіян по Києву.
"Внаслідок удару по цьому будинку вже шестеро загиблих, а разом по Києву – 8", - підкреслив начальник КМВА.
Удар по Києву вночі 31 липня
У ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, використавши ракети та дрони-камікадзе. Найбільших руйнувань зазнали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський та Шевченківський райони.
У Святошинському районі прямим влучанням ракети повністю зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку. З-під завалів досі продовжують діставати постраждалих. На місці удару працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби.
Загалом внаслідок обстрілу постраждали понад 100 об’єктів, серед яких не лише житлові будинки, а й навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та університет. Частина вулиць і проспектів залишаються перекритими.
За попередніми даними, під час обстрілу росіяни випустили понад 300 дронів і щонайменше 8 ракет. Сили ППО працювали, однак частина ворожих цілей прорвалася, завдавши значних руйнувань. Існує ймовірність застосування реактивних дронів, які важко перехоплювати через їхню швидкість.
Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.