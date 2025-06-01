Сибіга про нічні обстріли по Україні: РФ не надіслала "меморандум" та продовжує атаки

"Це звуки над моїм будинком цього ранку - і ще тисячами українських будинків", — розповів Сибіга.

Від початку ночі Україна зазнає масованих повітряних атак із застосуванням балістичних, крилатих і касетних ракет, а також сотень дронів.

Попри заяви Росії про підготовку до мирних переговорів і нібито "меморандум", жодних офіційних документів або пропозицій Києву, Анкарі чи Вашингтону не надходило.

"Ніхто навіть не знає, про що вони збираються говорити. Натомість Росія здійснює нові смертоносні удари проти України", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС додав, що агресор почне серйозно ставитися до миру лише тоді, коли відчує потужний міжнародний тиск.

"Усім потрібно почути та побачити, що Росія цілковито відкидає мир, припинення вогню та будь-які конструктивні пропозиції з усього світу", - сказав Сибіга.