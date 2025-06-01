Сибига о ночных обстрелах по Украине: РФ не прислала "меморандум" и продолжает атаки

"Это звуки над моим домом этим утром - и еще тысячами украинских домов", - рассказал Сибига.

С начала ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам с применением баллистических, крылатых и кассетных ракет, а также сотен дронов.

Несмотря на заявления России о подготовке к мирным переговорам и якобы "меморандум", никаких официальных документов или предложений Киеву, Анкаре или Вашингтону не поступало.

"Никто даже не знает, о чем они собираются говорить. Зато Россия осуществляет новые смертоносные удары против Украины", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД добавил, что агрессор начнет серьезно относиться к миру только тогда, когда почувствует мощное международное давление.

"Всем нужно услышать и увидеть, что Россия полностью отвергает мир, прекращение огня и любые конструктивные предложения со всего мира", - сказал Сибига.