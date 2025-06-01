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Сибига о ночных обстрелах по Украине: РФ не прислала "меморандум" и продолжает атаки

Фото: Сибига заявил, что Россия отвергает мир и продолжает атаки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Россия не прислала ни одного меморандума о мире. В то же время агрессор продолжает массированные обстрелы Украины ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"Это звуки над моим домом этим утром - и еще тысячами украинских домов", - рассказал Сибига.

С начала ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам с применением баллистических, крылатых и кассетных ракет, а также сотен дронов.

Несмотря на заявления России о подготовке к мирным переговорам и якобы "меморандум", никаких официальных документов или предложений Киеву, Анкаре или Вашингтону не поступало.

"Никто даже не знает, о чем они собираются говорить. Зато Россия осуществляет новые смертоносные удары против Украины", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД добавил, что агрессор начнет серьезно относиться к миру только тогда, когда почувствует мощное международное давление.

"Всем нужно услышать и увидеть, что Россия полностью отвергает мир, прекращение огня и любые конструктивные предложения со всего мира", - сказал Сибига.

Атака на Украину

В ночь на 1 июня российские войска снова атаковали Украину, применив беспилотники. Воздушные силы Украины также зафиксировали угрозу запуска баллистических ракет.

В Киеве прозвучали несколько взрывов, на которые оперативно отреагировала система противовоздушной обороны.

Так, ночью враг снова совершил массированную атаку на Киевщину, комбинируя БпЛА, крылатые и баллистические ракеты.

Кроме того, враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Из-за этого нападения количество раненых возросло до трех человек.

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