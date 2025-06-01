Сибіга про нічні обстріли по Україні: РФ не надіслала "меморандум" та продовжує атаки
Голова МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Росія не надіслала жодного меморандуму щодо миру. Водночас агресор продовжує масовані обстріли України вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
"Це звуки над моїм будинком цього ранку - і ще тисячами українських будинків", — розповів Сибіга.
Від початку ночі Україна зазнає масованих повітряних атак із застосуванням балістичних, крилатих і касетних ракет, а також сотень дронів.
Попри заяви Росії про підготовку до мирних переговорів і нібито "меморандум", жодних офіційних документів або пропозицій Києву, Анкарі чи Вашингтону не надходило.
"Ніхто навіть не знає, про що вони збираються говорити. Натомість Росія здійснює нові смертоносні удари проти України", - наголосив Сибіга.
Глава МЗС додав, що агресор почне серйозно ставитися до миру лише тоді, коли відчує потужний міжнародний тиск.
"Усім потрібно почути та побачити, що Росія цілковито відкидає мир, припинення вогню та будь-які конструктивні пропозиції з усього світу", - сказав Сибіга.
Атака на Україну
У ніч на 1 червня російські війська знову атакували Україну, застосувавши безпілотники. Повітряні сили України також зафіксували загрозу запуску балістичних ракет.
У Києві пролунали кілька вибухів, на які оперативно відреагувала система протиповітряної оборони.
Так, уночі ворог знову здійснив масовану атаку на Київщину, комбінуючи БпЛА, крилаті та балістичні ракети.
Крім того, ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі. Через цей напад кількість поранених зросла до трьох осіб.
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