Сибига о ночных обстрелах по Украине: РФ не прислала "меморандум" и продолжает атаки
Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Россия не прислала ни одного меморандума о мире. В то же время агрессор продолжает массированные обстрелы Украины ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
"Это звуки над моим домом этим утром - и еще тысячами украинских домов", - рассказал Сибига.
С начала ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам с применением баллистических, крылатых и кассетных ракет, а также сотен дронов.
Несмотря на заявления России о подготовке к мирным переговорам и якобы "меморандум", никаких официальных документов или предложений Киеву, Анкаре или Вашингтону не поступало.
"Никто даже не знает, о чем они собираются говорить. Зато Россия осуществляет новые смертоносные удары против Украины", - подчеркнул Сибига.
Глава МИД добавил, что агрессор начнет серьезно относиться к миру только тогда, когда почувствует мощное международное давление.
"Всем нужно услышать и увидеть, что Россия полностью отвергает мир, прекращение огня и любые конструктивные предложения со всего мира", - сказал Сибига.
Атака на Украину
В ночь на 1 июня российские войска снова атаковали Украину, применив беспилотники. Воздушные силы Украины также зафиксировали угрозу запуска баллистических ракет.
В Киеве прозвучали несколько взрывов, на которые оперативно отреагировала система противовоздушной обороны.
Так, ночью враг снова совершил массированную атаку на Киевщину, комбинируя БпЛА, крылатые и баллистические ракеты.
Кроме того, враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Из-за этого нападения количество раненых возросло до трех человек.
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