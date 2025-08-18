Сибіга назвав зустріч Зеленського і Трампа "вирішальною" та розповів, чого очікує

Зустріч Зеленського і Трампа

Сьогодні, 18 серпня, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні. Ця зустріч відбудеться після того, як американський лідер провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Очікується, що Зеленський і Трамп проведуть зустріч тет-а-тет, а потім до них приєднаються європейські лідери.

Серед тих, хто супроводжує Зеленського в США, - глава Єврокомісії, генсек НАТО, прем'єри Британії й Італії, президенти Франції та Фінляндії, а також канцлер Німеччини.

