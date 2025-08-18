UA

Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

Сибіга назвав зустріч Зеленського і Трампа "вирішальною" та розповів, чого очікує

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа є вирішальною. Вона може принести чіткіше розуміння параметрів гарантій безпеки та підготовку до тристоронньої зустрічі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію плану дій уряду.

Як зазначив глава МЗС, щодо очікувань від майбутньої зустрічі Трампа та Зеленського - це подальший прогрес, чіткіше розуміння параметрів майбутніх гарантій безпеки.

Також серед очікувань - наближення зустрічі у тристоронньому форматі за участі Зеленського, Трампа і диктатора Володимира Путіна, а також, можливо, інших лідерів

"Вирішальна як зустріч, так і момент, в якому ми знаходимося. Я вважаю, що він дозволяє говорити про те, що максимальна мобілізація дипломатичних зусиль саме сьогодні дає нам шанс наблизити справедливий гідний мир для України", - зазначив Сибіга. 

 

Зустріч Зеленського і Трампа

Сьогодні, 18 серпня, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні. Ця зустріч відбудеться після того, як американський лідер провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Очікується, що Зеленський і Трамп проведуть зустріч тет-а-тет, а потім до них приєднаються європейські лідери.

Серед тих, хто супроводжує Зеленського в США, - глава Єврокомісії, генсек НАТО, прем'єри Британії й Італії, президенти Франції та Фінляндії, а також канцлер Німеччини.

Більше про зустріч Зеленського і Трампа - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

