Сибіга назвав зустріч Зеленського і Трампа "вирішальною" та розповів, чого очікує

Зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа є вирішальною. Вона може принести чіткіше розуміння параметрів гарантій безпеки та підготовку до тристоронньої зустрічі.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Як зазначив глава МЗС, щодо очікувань від майбутньої зустрічі Трампа та Зеленського - це подальший прогрес, чіткіше розуміння параметрів майбутніх гарантій безпеки.
Також серед очікувань - наближення зустрічі у тристоронньому форматі за участі Зеленського, Трампа і диктатора Володимира Путіна, а також, можливо, інших лідерів
"Вирішальна як зустріч, так і момент, в якому ми знаходимося. Я вважаю, що він дозволяє говорити про те, що максимальна мобілізація дипломатичних зусиль саме сьогодні дає нам шанс наблизити справедливий гідний мир для України", - зазначив Сибіга.
Сьогодні, 18 серпня, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрінуться у Вашингтоні. Ця зустріч відбудеться після того, як американський лідер провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
Очікується, що Зеленський і Трамп проведуть зустріч тет-а-тет, а потім до них приєднаються європейські лідери.
Серед тих, хто супроводжує Зеленського в США, - глава Єврокомісії, генсек НАТО, прем'єри Британії й Італії, президенти Франції та Фінляндії, а також канцлер Німеччини.
