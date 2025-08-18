Сибига назвал встречу Зеленского и Трампа "решающей" и рассказал, чего ожидает

Встреча Зеленского и Трампа

Сегодня, 18 августа, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне. Эта встреча состоится после того, как американский лидер провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Ожидается, что Зеленский и Трамп проведут встречу тет-а-тет, а затем к ним присоединятся европейские лидеры.

Среди тех, кто сопровождает Зеленского в США, - глава Еврокомиссии, генсек НАТО, премьеры Британии и Италии, президенты Франции и Финляндии, а также канцлер Германии.

