Сибіга назвав три елементи рецепту завершення війни в Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав три ключові кроки для завершення війни в Україні. Він підкреслив роль США та санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Як він заявив, безпека України нерозривно пов’язана з трансатлантичною безпекою. Минуло вже чотири місяці з моменту, як Україна безумовно прийняла пропозицію про повне припинення вогню. Наразі ключове завдання - знайти дипломатичне рішення для встановлення тривалого миру. За його словами, рецепт завершення війни складається з трьох головних складових: активної ролі і лідерства США, посилення тиску на Росію через санкції та ізоляцію, а також зміцнення оборонних спроможностей України. "Зараз час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру. Український народ заслуговує на мир", - заявив він.