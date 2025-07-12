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Сибига назвал три элемента рецепта завершения войны в Украине

Суббота 12 июля 2025 11:26
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Сибига назвал три элемента рецепта завершения войны в Украине Фото: глава МИД Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал три ключевых шага для завершения войны в Украине. Он подчеркнул роль США и санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Как он заявил, безопасность Украины неразрывно связана с трансатлантической безопасностью.

Прошло уже четыре месяца с момента, как Украина безусловно приняла предложение о полном прекращении огня.

Сейчас ключевая задача - найти дипломатическое решение для установления длительного мира.

По его словам, рецепт завершения войны состоит из трех главных составляющих: активной роли и лидерства США, усиление давления на Россию через санкции и изоляцию, а также укрепление оборонных возможностей Украины.

"Сейчас время поиска дипломатического решения для достижения длительного мира. Украинский народ заслуживает мира", - заявил он.

"Санкции Грэма"

Трамп на фоне высказывания недовольства Россией анонсировал "важное заявление" по РФ, с которым он выступит 14 июля. Предполагается, что заявление может касаться новых санкций против России - "законопроекта Грэма".

Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь в конце апреля внесли законопроект о санкциях против России. Документ предусматривает введение 500%-ных пошлин для государств, которые покупают российскую нефть.

Подробнее о том, что включает законопроект и когда будет голосовать Конгресс США, читайте в материале РБК-Украина.

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