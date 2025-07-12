Сибига назвал три элемента рецепта завершения войны в Украине
Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал три ключевых шага для завершения войны в Украине. Он подчеркнул роль США и санкций против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
Как он заявил, безопасность Украины неразрывно связана с трансатлантической безопасностью.
Прошло уже четыре месяца с момента, как Украина безусловно приняла предложение о полном прекращении огня.
Сейчас ключевая задача - найти дипломатическое решение для установления длительного мира.
По его словам, рецепт завершения войны состоит из трех главных составляющих: активной роли и лидерства США, усиление давления на Россию через санкции и изоляцию, а также укрепление оборонных возможностей Украины.
"Сейчас время поиска дипломатического решения для достижения длительного мира. Украинский народ заслуживает мира", - заявил он.
"Санкции Грэма"
Трамп на фоне высказывания недовольства Россией анонсировал "важное заявление" по РФ, с которым он выступит 14 июля. Предполагается, что заявление может касаться новых санкций против России - "законопроекта Грэма".
Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь в конце апреля внесли законопроект о санкциях против России. Документ предусматривает введение 500%-ных пошлин для государств, которые покупают российскую нефть.
Подробнее о том, что включает законопроект и когда будет голосовать Конгресс США, читайте в материале РБК-Украина.
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