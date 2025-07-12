Сибига назвал три элемента рецепта завершения войны в Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал три ключевых шага для завершения войны в Украине. Он подчеркнул роль США и санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Как он заявил, безопасность Украины неразрывно связана с трансатлантической безопасностью. Прошло уже четыре месяца с момента, как Украина безусловно приняла предложение о полном прекращении огня. Сейчас ключевая задача - найти дипломатическое решение для установления длительного мира. По его словам, рецепт завершения войны состоит из трех главных составляющих: активной роли и лидерства США, усиление давления на Россию через санкции и изоляцию, а также укрепление оборонных возможностей Украины. "Сейчас время поиска дипломатического решения для достижения длительного мира. Украинский народ заслуживает мира", - заявил он.