Сибіга назвав ключову мету комбінованого удару росіян по Україні

"Цієї ночі Росія завдала масованого та жорстокого удару по Україні. Сотні безпілотників та ракет були спрямовані проти цивільного населення. Київ зазнав особливо сильних атак. Путін робить це навмисно, якраз під час саміту G7. Він висловлює повну неповагу до Сполучених Штатів та інших партнерів, які закликали до припинення вбивств", - зазначив Себіга.

За його словами, таким чином Росія не лише відкидає припинення вогню чи зустріч лідерів для пошуку рішень та припинення війни. Вона цинічно завдає ударів по столиці України, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення.

"Мета Путіна дуже проста: показати лідерів G7 слабкими. Лише рішучі кроки та реальний тиск на Москву можуть довести його неправоту", - додав міністр зовнішніх справ України.