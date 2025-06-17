Сибига назвал ключевую цель комбинированного удара россиян по Украине

"Этой ночью Россия нанесла массированный и жестокий удар по Украине. Сотни беспилотников и ракет были направлены против гражданского населения. Киев подвергся особенно сильным атакам. Путин делает это намеренно, как раз во время саммита G7. Он выражает полное неуважение к Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призывали к прекращению убийств", - отметил Себига.

По его словам, таким образом Россия не только отвергает прекращение огня или встречу лидеров для поиска решений и прекращения войны. Она цинично наносит удары по столице Украины, делая вид, что ищет дипломатические решения.

"Цель Путина очень проста: показать лидеров G7 слабыми. Только решительные шаги и реальное давление на Москву могут доказать его неправоту", - добавил министр иностранных дел Украины.