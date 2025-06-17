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Сибига назвал ключевую цель комбинированного удара россиян по Украине

Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Россия своим масштабным обстрелом Украины выражает полное неуважение к Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призывали к прекращению убийств, таким образом враг хочет показать лидеров G7 слабыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Этой ночью Россия нанесла массированный и жестокий удар по Украине. Сотни беспилотников и ракет были направлены против гражданского населения. Киев подвергся особенно сильным атакам. Путин делает это намеренно, как раз во время саммита G7. Он выражает полное неуважение к Соединенным Штатам и другим партнерам, которые призывали к прекращению убийств", - отметил Себига.

По его словам, таким образом Россия не только отвергает прекращение огня или встречу лидеров для поиска решений и прекращения войны. Она цинично наносит удары по столице Украины, делая вид, что ищет дипломатические решения.

"Цель Путина очень проста: показать лидеров G7 слабыми. Только решительные шаги и реальное давление на Москву могут доказать его неправоту", - добавил министр иностранных дел Украины.

 

Атака РФ ночью 17 июня

Напомним, Россия атаковала Киев ракетами и дронами, в результате чего возникли пожары, повреждены многоэтажные жилые дома.

Последствия ночной атаки зафиксированы на 12 локациях в Соломенском, Святошинском, Дарницком, Днепровском, Подольском и Оболонском районах. Среди погибших в Соломенском районе был 62-летний гражданин США.

Также под обстрелами находилась Одесса, Киевская и Черниговская области.

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