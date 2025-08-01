Сибіга: мета України - завершити війну з Росією цього року

Україна хоче завершити війну з Росією цього року. Але Москва поки що лише імітує мирні переговори.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю Yle заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Голова МЗС підтримав обіцянку президента США Дональда Трампа запровадити проти Росії та країн, що торгують із нею, жорсткі обмеження вже найближчими днями.

Сибіга вважає, що Трамп - єдиний, кого боїться російський диктатор Володимир Путін. При цьому, за його словами, нові санкції проти Росії наближають мир.

Також міністр зазначив, що зараз усі країни у світі стежать, чи виконає американський лідер свої обіцянки.

"Санкції мають бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні перешкодити Росії підживлювати свою військову машину і торгувати з третіми країнами", - наголосив він.

Сибіга наголосив, що досягнення миру цього року залишається метою для України, хоч Росія й імітує мирні переговори, щоб виграти час та окупувати нові території. При цьому завершення війни - в інтересах не лише України.

"Зараз Україна є гарантом безпеки. Те, як завершиться війна, вплине на безпеку і Європи, і інших регіонів. Це потрібно розуміти, і ми маємо спільними зусиллями примусити Росію до миру", - додав він.