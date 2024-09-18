Сибіга і Фіцо провели зустріч у Братиславі: про що говорили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

"Сьогодні в Братиславі я мав честь бути прийнятим прем’єр-міністром Робертом Фіцо у розвиток їхнього тісного діалогу із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем", - розповів глава МЗС.

За словами Сибіги, вони з Фіцо обговорили шляхи розвитку відносин України та Словаччини у дусі добросусідства, взаємної поваги та взаємної вигоди.

Позиція Словаччини щодо України

Минулого року владу у Словаччині очолив Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Тоді він заявляв, що припинить військову підтримку України та заблокує її вступ до НАТО, озвучуючи проросійські тези і називаючи війну "замороженим конфліктом".

9 вересня 2024 року Фіцо під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.