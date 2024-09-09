МЗС висловило розчарування через заяву Фіцо про "нацистів" в Україні

Заява прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про українських військових суперечить "рівню довіри та взаємодії" між обома державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Що передувало

У понеділок, 9 вересня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.

Реакція МЗС України

Як зазначили у відомстві, у Києві розчаровані заявою Фіцо на адресу українських воїнів. Адже вона йде всупереч існуючому рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною.

"Українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" - символом фашистської естетики сучасної Росії", - сказано у повідомленні.

У МЗС нагадали, що для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимам у минулому столітті.

"Розраховуємо на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни", - написали у міністерстві.