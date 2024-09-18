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Сибига и Фицо провели встречу в Братиславе: о чем говорили

Среда 18 сентября 2024 21:32
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Сибига и Фицо провели встречу в Братиславе: о чем говорили Фото: Сибига и Фицо встретились в Словакии (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Наталья Кава

Глава МИД Андрей Сибига встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Встреча прошла 18 сентября в Братиславе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"Сегодня в Братиславе у меня была честь быть принятым премьер-министром Робертом Фицо в развитие их тесного диалога с премьер-министром Денисом Шмигалем", - рассказал глава МИД.

По словам Сибиги, они с Фицо обсудили пути развития отношений Украины и Словакии в духе добрососедства, взаимного уважения и взаимной выгоды.

Позиция Словакии по отношению к Украине

В прошлом году власть в Словакии возглавил Роберт Фицо и партия "Курс – Социальная демократия". Тогда он заявлял, что прекратит военную поддержку Украины и заблокирует ее вступление в НАТО, озвучивая пророссийские тезисы и называя войну "замороженным конфликтом".

9 сентября 2024 года Фицо во время посещения Музея Холокоста в городе Серед заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает.

Министерство иностранных дел Украины считает, что заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо об украинских военных противоречит "уровню доверия и взаимодействия" между обоими государствами.

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Роберт Фицо Андрей Сибига
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