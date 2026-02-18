Сибіга готується до поїздки в Китай: у МЗС розкрили деталі домовленостей в Мюнхені

За словами речника, нещодавня зустріч міністра закордонних справ Андрія Сибіги з китайським колегою Ван Ї в Мюнхені була "продуктивною та предметною". Сторони перейшли від формальностей до конкретного планування контактів.

"Ми обмінялися запрошеннями здійснити візити. Причому це була не просто протокольна частина, а достатньо детальна розмова: Андрій Сибіга запросив китайського міністра відвідати Україну, а ми отримали запрошення відвідати КНР. Дати та конкретика ще будуть узгоджуватися", - зазначив Тихий.

Україна також офіційно підтвердила зацікавленість у проведенні переговорів між лідерами країн. У МЗС характеризують реакцію Пекіна на цю ініціативу як стримано-конструктивну.

"Ми отримали нейтрально-позитивну відповідь: готовність працювати над цим питанням і вивчати можливості таких контактів", - додав речник відомства.

Чому діалог із Пекіном критично важливий

У МЗС наголошують, що Китай залишається глобальною силою, здатною реально вплинути на агресивні дії Кремля.

"Китай дійсно має важелі впливу на Москву і здатний пришвидшити завершення війни з російського боку. На сьогодні геополітична суб’єктність знаходиться в Пекіні, а не в Москві, тому розмова з Китаєм про завершення російської агресії має повний сенс", - підсумував Тихий.