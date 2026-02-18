RU

Сибига готовится к поездке в Китай: в МИД раскрыли детали договоренностей в Мюнхене

Фото: Андрей Сибига и Ван Йи (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Ірина Глухова

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига получил приглашение посетить КНР. Китай имеет реальные рычаги влияния на Москву для завершения войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на пресс-брифинге для журналистов.

Читайте также: Китай увеличил импорт российской нефти на фоне рекордных скидок, - Reuters

По словам спикера, недавняя встреча министра иностранных дел Андрея Сибиги с китайским коллегой Ван И в Мюнхене была "продуктивной и предметной". Стороны перешли от формальностей к конкретному планированию контактов.

"Мы обменялись приглашениями осуществить визиты. Причем это была не просто протокольная часть, а достаточно детальный разговор: Андрей Сибига пригласил китайского министра посетить Украину, а мы получили приглашение посетить КНР. Даты и конкретика еще будут согласовываться", - отметил Тихий.

Украина также официально подтвердила заинтересованность в проведении переговоров между лидерами стран. В МИД характеризуют реакцию Пекина на эту инициативу как сдержанно-конструктивную.

"Мы получили нейтрально-положительный ответ: готовность работать над этим вопросом и изучать возможности таких контактов", - добавил спикер ведомства.

Почему диалог с Пекином критически важен

В МИД отмечают, что Китай остается глобальной силой, способной реально повлиять на агрессивные действия Кремля.

"Китай действительно имеет рычаги влияния на Москву и способен ускорить завершение войны с российской стороны. На сегодня геополитическая субъектность находится в Пекине, а не в Москве, поэтому разговор с Китаем о завершении российской агрессии имеет полный смысл", - подытожил Тихий.

 

Что предшествовало

Напомним, 13 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Мюнхене двусторонние переговоры с главой МИД Китая Ван И.

Стороны обсудили пути развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей, "основанных на взаимном уважении к территориальной целостности".

Сибига также подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на самом высоком уровне.

Также стало известно, что Китай передаст Украине новый пакет энергетической помощи, который будет использован для восстановления инфраструктуры после массированных ударов РФ.

