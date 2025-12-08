ua en ru
Китай збільшив імпорт російської нафти на тлі рекордних знижок, - Reuters

Китай, Понеділок 08 грудня 2025 15:57
UA EN RU
Китай збільшив імпорт російської нафти на тлі рекордних знижок, - Reuters Ілюстративне фото: через західні санкції РФ продає Китаю нафту з рекордними знижками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У листопаді Китай імпортував на 4,88% більше сирої нафти, порівняно з 2024 роком, при цьому добові обсяги зараз на найвищому рівні з серпня 2023. Це сталося внаслідок суттєвого здешевлення сировини через санкції проти Ірану і РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"За даними Генеральної митної адміністрації, найбільший імпортер нафти в світі в листопаді імпортував 50,89 млн метричних тонн нафти, що еквівалентно 12,38 млн барелів на добу, що на 5,24% більше, ніж у жовтні", - пише агентство.

З початку року до листопада імпорт Китаю сягнув 521,87 млн тонн сирої нафти, що на 3,2% перевищує торішні показники.

Не дивлячись на сезонний спад внутрішнього попиту, ціни на сировину впали внаслідок санкційного тиску на Іран та РФ. В результаті більше НПЗ подали заявки на попередні імпортні квоти до першої партії наступного року.

Reuters наголошує, що РФ була змушена запровадити рекордні знижки для Китаю через санкції. Зокрема, нафта марки ESPO із завантаженням наразі реалізується у портах Китаю зі знижкою 5-6 доларів за барель, порівняно з Brent.

Джерела видання повідомили, що за всю історію спостережень ця знижка стала найбільшою. Наприклад, у жовтні ця марка нафти продавалася зі знижкою у 0,5-1 долар за барель.

Не дивлячись на таке здешевлення, деякі вантажі російської нафти, які завантажили у грудні, досі не знайшли своїх покупців.

"Знижки на російську нафту в Китаї зросли через падіння попиту після того, як державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлі через західні санкції, а приватні гравці почали обережніше ставитися до джерел постачання сировини", - зазначає Reuters.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Росія зосередилась на збільшенні експорту природного газу до Китаю. Країна-агресорка постачає газ китайцям за зниженою ціною.

