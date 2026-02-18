Сибіга готується до поїздки в Китай: у МЗС розкрили деталі домовленостей в Мюнхені
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга отримав запрошення відвідати КНР. Китай має реальні важелі впливу на Москву для завершення війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на прес-брифінгу для журналістів.
Читайте також: Китай збільшив імпорт російської нафти на тлі рекордних знижок, - Reuters
За словами речника, нещодавня зустріч міністра закордонних справ Андрія Сибіги з китайським колегою Ван Ї в Мюнхені була "продуктивною та предметною". Сторони перейшли від формальностей до конкретного планування контактів.
"Ми обмінялися запрошеннями здійснити візити. Причому це була не просто протокольна частина, а достатньо детальна розмова: Андрій Сибіга запросив китайського міністра відвідати Україну, а ми отримали запрошення відвідати КНР. Дати та конкретика ще будуть узгоджуватися", - зазначив Тихий.
Україна також офіційно підтвердила зацікавленість у проведенні переговорів між лідерами країн. У МЗС характеризують реакцію Пекіна на цю ініціативу як стримано-конструктивну.
"Ми отримали нейтрально-позитивну відповідь: готовність працювати над цим питанням і вивчати можливості таких контактів", - додав речник відомства.
Чому діалог із Пекіном критично важливий
У МЗС наголошують, що Китай залишається глобальною силою, здатною реально вплинути на агресивні дії Кремля.
"Китай дійсно має важелі впливу на Москву і здатний пришвидшити завершення війни з російського боку. На сьогодні геополітична суб’єктність знаходиться в Пекіні, а не в Москві, тому розмова з Китаєм про завершення російської агресії має повний сенс", - підсумував Тихий.
Що передувало
Нагадаємо, 13 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Мюнхені двосторонні переговори з головою МЗС Китаю Ван Ї.
Сторони обговорили шляхи розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв'язків, "заснованих на взаємній повазі до територіальної цілісності".
Сибіга також підтвердив зацікавленість України в контактах із Китаєм на найвищому рівні.
Також стало відомо, що Китай передасть Україні новий пакет енергетичної допомоги, який буде використано для відновлення інфраструктури після масованих ударів РФ.