ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Сибига готовится к поездке в Китай: в МИД раскрыли детали договоренностей в Мюнхене

Среда 18 февраля 2026 16:11
UA EN RU
Сибига готовится к поездке в Китай: в МИД раскрыли детали договоренностей в Мюнхене Фото: Андрей Сибига и Ван Йи (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Ірина Глухова

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига получил приглашение посетить КНР. Китай имеет реальные рычаги влияния на Москву для завершения войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на пресс-брифинге для журналистов.

Читайте также: Китай увеличил импорт российской нефти на фоне рекордных скидок, - Reuters

По словам спикера, недавняя встреча министра иностранных дел Андрея Сибиги с китайским коллегой Ван И в Мюнхене была "продуктивной и предметной". Стороны перешли от формальностей к конкретному планированию контактов.

"Мы обменялись приглашениями осуществить визиты. Причем это была не просто протокольная часть, а достаточно детальный разговор: Андрей Сибига пригласил китайского министра посетить Украину, а мы получили приглашение посетить КНР. Даты и конкретика еще будут согласовываться", - отметил Тихий.

Украина также официально подтвердила заинтересованность в проведении переговоров между лидерами стран. В МИД характеризуют реакцию Пекина на эту инициативу как сдержанно-конструктивную.

"Мы получили нейтрально-положительный ответ: готовность работать над этим вопросом и изучать возможности таких контактов", - добавил спикер ведомства.

Почему диалог с Пекином критически важен

В МИД отмечают, что Китай остается глобальной силой, способной реально повлиять на агрессивные действия Кремля.

"Китай действительно имеет рычаги влияния на Москву и способен ускорить завершение войны с российской стороны. На сегодня геополитическая субъектность находится в Пекине, а не в Москве, поэтому разговор с Китаем о завершении российской агрессии имеет полный смысл", - подытожил Тихий.

Что предшествовало

Напомним, 13 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в Мюнхене двусторонние переговоры с главой МИД Китая Ван И.

Стороны обсудили пути развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей, "основанных на взаимном уважении к территориальной целостности".

Сибига также подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на самом высоком уровне.

Также стало известно, что Китай передаст Украине новый пакет энергетической помощи, который будет использован для восстановления инфраструктуры после массированных ударов РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Китай Андрей Сибига Война в Украине
Новости
Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"