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Сибіга домовився про зустріч з Сіярто: що обговорять

Фото: голова МЗС України Андрій Сибіга та голова МЗС Угорщини Петер Сіярто (x.com/andrii_sybiha)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрінеться з угорським колегою Петером Сіярто. Сторони обговорять питання порядку денного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в соцмережі X.

Сибіга розповів, що на полях Raisina Dialogue в Індії він провів конструктивну розмову із Сіярто.

"Ми домовилися провести найближчим часом окрему двосторонню зустріч для детального обговорення всіх питань нашого порядку денного", - уточнив глава українського МЗС.

Скандальні дії Угорщини

Нагадаємо, нещодавно Угорщина блокувала продовження санкцій Євросоюзу проти ЄС. Вона вимагала, виключити із санкційного списку кілька осіб.

Як з'ясувало FT, мова, зокрема, йшла про російського олігарха Михайла Фрідмана.

За інформацією західних ЗМІ, Угорщина перестала блокувати продовження санкцій після розмови держсекретаря США Марко Рубіо з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Також нещодавно стало відомо, що Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

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