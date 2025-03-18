Сибіга домовився про зустріч з Сіярто: що обговорять

Скандальні дії Угорщини

Нагадаємо, нещодавно Угорщина блокувала продовження санкцій Євросоюзу проти ЄС. Вона вимагала, виключити із санкційного списку кілька осіб.

Як з'ясувало FT, мова, зокрема, йшла про російського олігарха Михайла Фрідмана.

За інформацією західних ЗМІ, Угорщина перестала блокувати продовження санкцій після розмови держсекретаря США Марко Рубіо з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Також нещодавно стало відомо, що Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

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