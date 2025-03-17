США переконали Угорщину не блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії, - Politico
Угорщина відмовилась блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії після розмови голови МЗС Петера Сіярто з держсекретарем США Марком Рубіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Угорщина планувала накласти вето на продовження санкцій, посилаючись, у тому ж числі й на повернення Дональда Трампа до Білого дому. Втім, пізніше останній пригрозив Російській Федерації (РФ) новими обмеженнями, якщо Кремль не погодиться на перемирʼя в Україні.
Зокрема, як повідомляють співрозмовники Politico, Рубіо зателефонував Сіярто та закликав не підривати санкційну політику ЄС, що зрештою допомогло переконати Будапешт відступити від свого рішення.
Водночас Politico додає, що Трамп в будь-який момент може змінити тактику та запропонувати пом'якшити санкційні обмеження. В такому випадку ЄС втратить важіль у спробах впливати на Угорщину.
Наразі ж в ЄС немає консенсусу щодо послаблення санкцій проти Росії - незалежно від рішення голови Білого дому.
Санкції проти Росії
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022-му, Європейський Союз, США, Велика Британія та інші країни, запровадили численні санкції проти Росії. Вони включають економічні обмеження на торгівлю, замороження активів російських банків і компаній, обмеження на експорт технологій та високотехнологічного обладнання й не тільки.
В кінці грудня голова угорського уряду Віктор Орбан пригрозив ЄС накласти вето на санкції проти Росії. Як зазначала голова європейської дипломатії Кая Каллас, ЄС шукає механізм, щоб протидіяти блокуванню рішень Угорщиною.
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