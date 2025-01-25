Сибіга: доброзичливість РФ може бути створена санкціями та вогневою потужністю України

Умиротворення та "управління ескалацією" ніколи не спрацьовують з Росією. Доброзичливість у Москві може бути створена санкціями та вогневою потужністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).
"Надмірна обережність, "управління ескалацією" та умиротворення - усе це слабкі стратегії, які ніколи не спрацьовували з Москвою", - вважає Сибіга.
Він наголосив, що спрацює тільки мир через силу, максимальний економічний і військовий тиск на Росію.
"Доброзичливість у Москві може бути створена завдяки вищій вогневій потужності та нищівним санкціям", - додав глава МЗС.
Після своєї інавгурації президент США Дональд Трамп зробив декілька заяв про війну в Україні. До виборів він заявив, що нібито зможе закінчити війну за день.
Так, 22 січня Трамп у своїй соцмережі Truth Social опублікував звернення до російського диктатора Володимира Путіна і закликав укласти "угоду" про закінчення війни проти України найближчим часом. 47-й президент США пригрозив Росії додатковими митами та санкціями, якщо угоди не буде укладено.
Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Трамп пообіцяв працювати над досягненням мирної угоди між Україною та Росією. Також він заявив, що хотів би участі Китаю у мирному процесі.
Китай відповів, що вітає наміри Трампа, і наголосив, що продовжить сприяти мирним переговорам.
Більше про те, коли можуть початися переговори щодо завершення війни в Україні та що готує Трамп - у матеріалі РБК-Україна.
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