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Сибіга: доброзичливість РФ може бути створена санкціями та вогневою потужністю України

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Умиротворення та "управління ескалацією" ніколи не спрацьовують з Росією. Доброзичливість у Москві може бути створена санкціями та вогневою потужністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

"Надмірна обережність, "управління ескалацією" та умиротворення - усе це слабкі стратегії, які ніколи не спрацьовували з Москвою", - вважає Сибіга.

Він наголосив, що спрацює тільки мир через силу, максимальний економічний і військовий тиск на Росію.

"Доброзичливість у Москві може бути створена завдяки вищій вогневій потужності та нищівним санкціям", - додав глава МЗС.

Заяви Трампа про Україну

Після своєї інавгурації президент США Дональд Трамп зробив декілька заяв про війну в Україні. До виборів він заявив, що нібито зможе закінчити війну за день.

Так, 22 січня Трамп у своїй соцмережі Truth Social опублікував звернення до російського диктатора Володимира Путіна і закликав укласти "угоду" про закінчення війни проти України найближчим часом. 47-й президент США пригрозив Росії додатковими митами та санкціями, якщо угоди не буде укладено.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Трамп пообіцяв працювати над досягненням мирної угоди між Україною та Росією. Також він заявив, що хотів би участі Китаю у мирному процесі.

Китай відповів, що вітає наміри Трампа, і наголосив, що продовжить сприяти мирним переговорам.

Більше про те, коли можуть початися переговори щодо завершення війни в Україні та що готує Трамп - у матеріалі РБК-Україна.

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