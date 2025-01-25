Сибіга: доброзичливість РФ може бути створена санкціями та вогневою потужністю України

Заяви Трампа про Україну

Після своєї інавгурації президент США Дональд Трамп зробив декілька заяв про війну в Україні. До виборів він заявив, що нібито зможе закінчити війну за день.

Так, 22 січня Трамп у своїй соцмережі Truth Social опублікував звернення до російського диктатора Володимира Путіна і закликав укласти "угоду" про закінчення війни проти України найближчим часом. 47-й президент США пригрозив Росії додатковими митами та санкціями, якщо угоди не буде укладено.

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Трамп пообіцяв працювати над досягненням мирної угоди між Україною та Росією. Також він заявив, що хотів би участі Китаю у мирному процесі.

Китай відповів, що вітає наміри Трампа, і наголосив, що продовжить сприяти мирним переговорам.

Більше про те, коли можуть початися переговори щодо завершення війни в Україні та що готує Трамп - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.