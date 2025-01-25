Сибига: "добрая воля" РФ может быть создана санкциями и огневой мощью Украины

Заявления Трампа об Украине

После своей инаугурации президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о войне в Украине. До выборов он заявил, что якобы сможет закончить войну за день.

Так, 22 января Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал обращение к российскому диктатору Владимиру Путину и призвал заключить "соглашение" об окончании войны против Украины в ближайшее время. 47-й президент США пригрозил России дополнительными пошлинами и санкциями, если соглашение не будет заключено.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп пообещал работать над достижением мирного соглашения между Украиной и Россией. Также он заявил, что хотел бы участия Китая в мирном процессе.

Китай ответил, что приветствует намерения Трампа, и подчеркнул, что продолжит способствовать мирным переговорам.

Больше о том, когда могут начаться переговоры по завершению войны в Украине и что готовит Трамп - в материале РБК-Украина.

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