Сибіга про чергову маячню Путіна: його не хвилюють ноги російських солдатів

"Цинічні заяви Путіна демонструють повну зневагу до мирних зусиль США. У той час як Сполучені Штати та решта світу закликають до негайного припинення вбивств, головний військовий злочинець Росії обговорює плани захоплення нових територій України та вбивства ще більшої кількості українців", - наголосив глава МЗС.

За його словами, серед усіх божевільних заяв російського диктатора сьогодні особливо виділяється одна: про ногу російського солдата.

"Насправді, куди б російський солдат не ступив, він приносить із собою лише смерть, руйнування і спустошення. Путін не дбає про російських солдатів або їхні ноги, розірвані українськими дронами. Він є масовим вбивцею власного народу. Він уже знищив мільйон російських солдатів у безглуздій кровопролитній війні в Україні, не досягнувши жодної стратегічної мети. Мільйон солдатів. Два мільйони ніг", - наголосив Сибіга.

Міністр відзначив, що поки Путін зайнятий тим, що відправляє російські ноги на вторгнення в інші країни, він ставить росіян всередині країни на коліна економічно.

"Його цинічні заяви служать лише одній меті: відвернути увагу громадськості від повного провалу його чвертьстолітнього правління. Воно привело Росію до ганебного клубу режимі-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, міжнародної ізоляції та нескінченної економічної стагнації, яка буде тільки погіршуватися", - додав глава МЗС.

Та зазначив, що, на його думку, єдиний спосіб змусити Росію до миру - позбавити її відчуття безкарності.

"Збільшити підтримку оборони України та завдати російській економіці сильного удару руйнівними санкціями. Визнати Росію терористичною державою. Повністю ізолювати її. Привести Москву до тями", - підсумував він.